Украинские ВС попытались прорвать оборону союзных сил у населенных пунктов Пески и Первомайское близ Донецка. Однако их замысел был разгадан, что привело к необходимости отступления на прежние позиции и крупным потерям, рассказал портал “Русская весна”.

Под Песками позиции удерживает Первый Армейский корпус Народной милиции ДНР, который дал достойный отпор противнику. Штурмовые батальоны “Сомали” и Спарта” после ударов по ВСУ артиллеристами 238-й бригады вышли навстречу боевикам и пресекли попытку наступления. Враг бежал с поля боя, понеся серьезные потери.

Напомним, что Минобороны РФ пока не сообщало подробностей об этом неудавшемся наступлении украинской армии. Впрочем, Киев регулярно предпринимает подобные попытки атак, но заканчиваются одни для него плачевно.