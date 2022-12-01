С приходом на должность главнокомандующего СВО генерала армии Сергея Суровикина ВС РФ наносят удары по пяти разновидностям критических целей на Украине, рассказал порталу “Царьград” военный эксперт Константин Сивков.

Первая из них – это энергетическая инфраструктура. Жена президента Зеленского может сколько угодно говорить о способности украинцев потерпеть 2-3 года без света, но это лишь ее личные фантазии. На деле же жители страны совершенно не готовы к подобным жертвам.

Не нравится им и остановка общественного транспорта, которая также вызвана отключениями электроэнергии и лимитами, которые киевский режим выделяет на каждый регион.

Кроме того, на Украине не работаю многие предприятия, которые “тянут” много света, не функционирует связь, из-за чего взаимодействие между различными структурами то появляется, то исчезает.

Одним из главных итогов ударов по инфраструктуре является выход украинских граждан из-под контроля властей. Из-за отсутствия электроэнергии не работают телевизоры, по всем каналам которых с 24 февраля показывают пропагандистский телемарафон, отключается интернет.

Теперь, по мнению Сивкова, необходимо уничтожить железнодорожную и автомобильную инфраструктуру Украины, что приведет к завершению СВО всего через несколько месяцев, так как Киев уже не сможет получать западное оружие.