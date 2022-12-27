На Корейском полуострове может вспыхнуть масштабный вооруженный конфликт. Ситуация напряжена до предела и усугубляется непродуманными действиями каждой из сторон, рассказал РИА Новости политолог Александр Воронцов, возглавляющий в Институте востоковедения РАН отдел Кореи и Монголии.

Он напомнил, что в воздушном пространстве Южной Кореи были замечены дроны КНДР, на перехват которых были отправлены истребители и ударные вертолеты. Следующий подобный инцидент или даже случайный залет снаряда на территорию одной из стран в такой напряженной обстановке вполне может спровоцировать вооруженное противостояние.

Воронцов также заметил, что ни одна из сторон не демонстрирует готовность уладить конфликт дипломатическим путем на переговорах. Это еще больше усиливает .

Напомним, что Южная Корея зачастила с провокационными учениями, которые проводит вместе с Соединенными Штатами. Не желающая мириться с бесконечными маневрами у своих границ КНДР запускает беспилотные аппараты, а также испытывает межконтинентальные баллистические ракеты.