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Российские артиллеристы уже получают на вооружение новые ракеты для реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Дальность этих боезарядов в базовой модификации составляет около 100 километров, что превышает такой же показатель у хваленых американских РСЗО HIMARS, рассказал изданию “Известия” эксперт Дмитрий Болтенков.

«Задача «Торнадо» — работа по важнейшим целям как в тактической, так и в оперативной глубине обороны, на дальностях, что находятся вне зоны досягаемости ствольной артиллерии. Надо продолжать насыщать войска такими системами, чтобы даже командир дивизии мог оперативно «заказать» удар в интересах своего соединения на максимальную глубину», – заявил аналитик.

Он также напомнил, что и точность «Торнадо-С» существенно повысилась в сравнении со взятыми за основу РСЗО «Смерч». Поэтому комплексы теперь могут не только наносить удары по площадям, но и атаковать малоразмерные цели.

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