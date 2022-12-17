Намерение США отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot – это не только эскалация конфликта, но и попытка испытать системы ПВО в деле, проверить их в реальной боевой обстановке, считает военный историк Юрий Кнутов.

Он напомнил, как Вашингтон заявлял, что не будет отправлять на Украину ничего, кроме переносных зенитно-ракетных комплексов. Однако сейчас Киев получает ЗРК малой дальности, а совсем скоро может обзавестись системами большой и средней.

Комплексы Patriot способны сбивать баллистические и крылатые ракеты, но вот для маловысотных целей они абсолютно не подходят, отметил эксперт. Кроме того, это сложные системы, обучение работе с которыми у ВСУ займет не менее 6 месяцев.

Кнутов напомнил также, что Польша недавно отправила на Украину комплекс С-125 “Нева” советского еще производства, который может справиться с беспилотными аппаратами.