Украинские ВС не оставят попыток дотянуться до России своими боевыми системами, уверен военный аналитик Владислав Шурыгин. Он отметил, что Запад имеют у Киева на поводу и поэтому будет предоставлять ему новое вооружение.

Так, в Чехии на одном из заводов военно-промышленного комплекса сейчас набирают украинских специалистов и простых рабочих. Это означает, что с благословения Запада Восточная Европа решила обеспечить возможность Украине перезапустить военную промышленность и начать массовое производство вооружение.

Также подход, по мнению Шурыгина, позволит вывести украинские предприятия из-под удара ВС РФ и изготовить беспилотные аппараты для уже разрешенных США ударов по территории РФ.

Эксперт напомнил, что Киев уже задействовал дроны Ту-141 “Стриж” для атак на российские аэродромы. Теперь стоит ожидать использования ВСУ БПЛА, способных долететь до Подмосковья и других регионов РФ в радиусе 600-70 километров.