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Субботний удар по Херсону, в котором Киев обвиняет Россию, на самом деле был провокацией ВСУ. При этом он очень напоминает атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, которую Киев провел в апреле текущего года, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный эксперт Борис Рожин.

Он напомнил, что в обоих случаях удары наносились таким образом, чтобы было как можно большее пострадавших. В Краматорске погибло около 50 человек, в Херсоне – десять погибших и почти 70 раненых мирных граждан. Киеву нужно привлечь внимание Запада, который время от времени начинает уставать от Украины, поэтому и организуются подобные провокации.

Рожин также упомянул инцидент с публикацией номера ракеты, ударившей по Краматорску, итальянским журналистом. Тогда все сразу стало ясно, но публикация мгновенно исчезла из медиапространства, так как четко указывала на причастность ВСУ.

По мнению аналитика, удар по Херсону точно нанесла Украина, но остается вариант со случайным попаданием по городу ракетой, которая должна была атаковать российские ВС на левом берегу Днепра.

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