Российские ВС должны пересмотреть тактику противодействия диверсиям противника, чтобы ситуации, подобные атаке на аэродром в Энгельсе, больше никогда не повторялись, рассказал радио “Спутник” военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил, что на вооружении ВС РФ есть зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и его модификации, целые семейства ЗРК «Тор» и «Бук» которые способны бороться с беспилотниками и должны делать это своевременно. Также можно задействовать для охраны отдельных объектов ЗРПК «Тунгуска», которые успешно справляются с низколетящими целями.

Литовкин считает, что для атаки на авиабазе в Энгельсе Киев вновь задействовал устаревшие советские дроны Ту-141 «Стриж», которые были модернизированы. Он отметил, что с этими беспилотниками могут справляться все без исключения средства ПВО РФ. Кроме того, активнее должна действовать разведка, которая будет вычислять запуск БПЛА и передавать координаты расчетам зенитно-ракетных комплексов. И больше Киев никогда не сможет использовать дроны для атак.

Напомним, что в результате удара авиатехника на аэродроме не пострадала, так как украинский беспилотник ПВО сбила на подлете к базе. Однако при падении обломков погибло три человека и еще несколько оказались в госпитале с ранениями.