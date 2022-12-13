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Страны Европы надеялись, что после отправки на Украину остатков советского оружия от них больше ничего не потребуют. Однако сейчас ЕС приходится поставлять Киеву вооружение собственного производства, что создает серьезные проблемы для военно-промышленного комплекса, рассказал военный эксперт Алексей Леонков порталу “Лента.ру”.

Он объяснил, что европейский ВПК давно не работал в полную силу и сейчас не в состоянии быстро компенсировать те запасы оружия, которые приходится отдавать Украине. После окончания холодной войны в 90-х годах прошлого столетия предприятия военно-промышленного комплекса в странах Европы перестали конкурировать с Соединенными Штатами и заметно расслабились.

Сложившаяся сейчас ситуация может привести к серьезным проблемам в обороноспособности европейских стран. У них на складах остается минимум вооружения и техники, причем далеко не все оружие находится в рабочем состоянии. Поэтому ЕС потребуется активизировать ВПК, переводя его фактически на военные рельсы.

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