Загрузка МБР “Ярс” в шахтную пусковую установку не представляет какой-либо сенсации, это штатное мероприятие, из которого западные СМИ зачем-то сделали настоящую трагедию. Козельское ракетное соединение было просто дооснащено новым вооружением, что не является экстраординарным событием, рассказал изданию “Известия” военный эксперт Дмитрий Корнев.

Он напомнил публикацию в британском таблоиде Daily Mail о том, что Россия таким образом посылает Западу сигналы. Но на деле ВС РФ просто выполнили стандартную процедуру.

Проводится она достаточно часто, но Минобороны страны не снимает об этом видео и не показывает его всему миру. Хотя как раз сейчас, когда международная обстановка весьма напряжена, это нужно было бы делать чаще, считает эксперт.

Он сообщил, что межконтинентальные баллистические ракеты “Ярс” составляют костяк ядерного щита России. Это трехступенчатые твердотопливные ракеты, которые оснащены мощными боеголовками.