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Зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые Соединенные Штаты поставляют Украине, вооружаются ракетами AIM-120 AМRAAM. Это боезаряды с дальностью поражения целей в 50 километров, которые могут использоваться не только в ЗРК, но и в истребителях ВВС США и НАТО, рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Он также добавил, что NASAMS – это современная система ПВО, которая способна обнаруживать, брать на сопровождение и сбивать вышеупомянутыми ракетами любые воздушные цели, включая беспилотные аппараты, вертолеты и самолеты, крылатые и баллистические боезаряды.

В настоящий момент у Киева уже имеются такие комплексы, поставленные из Норвегии. США планируют отправить на Украину еще несколько ЗРК, однако будет это нескоро, так как системы ПВО находятся в производстве. Впрочем, уже имеется информация о возможной передаче Киеву таких комплексов из стран Ближнего Востока.

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