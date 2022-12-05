Российские ВС проводят операцию по демилитаризации не только Украины, но и всего Североатлантического альянса, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что досталось даже Соединенным Штатам.

Напомним, что и США, и ряд европейских стран уже заявили, что им банально нечем больше помогать Украине. Арсеналы опустошены, оружия не хватает даже для обеспечения собственной обороноспособности. К примеру, в Германии заявили, что в случае вооруженного конфликта оставшегося на складах вооружения хватит не больше, чем на два дня.

Кнутов отметил, что сейчас только 10 стран сообщают о наличии серьезных проблем с оружием, однако совсем скоро их станет гораздо больше. И до полной демилитаризации НАТО остается совсем немного времени, приводит слова эксперта портал “Свободная пресса”.