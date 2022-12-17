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Один из наиболее эффективных способов истощения украинской ПВО – это использование ложных целей. Они выполняют сразу несколько задач – отвлекают внимание противовоздушной обороны противника, заставляют ее истратить максимальное количество зенитных ракет, а также дают возможность установить точное местоположение зенитно-ракетных комплексов, заявил генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Он пояснил, что роль ложных целей может выполнять что угодно, начиная от сигнальных ракет и постановщиков помех и заканчивая беспилотными аппаратами и крылатыми боезарядами. Все зависит лишь от фантазии и возможностей атакующей стороны.

«Применение ложных целей очень простое и логичное: при пуске ракеты впереди и позади нее запускаются беспилотники или ракеты, выступающие в качестве ложных целей. Система ПВО противника на них реагирует и меняет траекторию полета своих ракет», – цитирует эксперта издание “Взгляд”.

Также Бижев отметил, что на Украине ложные цели применяются достаточно часто, так как они дают возможность беспрепятственно поражать нужные цели. У Киева имеются серьезные проблемы с нехваткой зенитных ракет, поэтому данная тактика вынуждает ВСУ расходовать их еще быстрее.

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