Межконтинентальные баллистические ракеты «Сатана» с неядерной боеголовкой способны разгромить украинскую армию и значительно ускорить достижение всех целей ВС РФ в спецоперации на Украине. Об этом заявил представитель Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Он отметил, что Россия должна предупредить Запад об отсутствии на ракетах ядерных боеголовок, чтобы избежать недопонимания и необдуманных действий со стороны Североатлантического альянса. Сами боезаряды можно задействовать на Донбассе для ликвидации всей украинской военной группировки. Кроме того, они могут уничтожить все мосты через Днепр и отрезать силы противника, передает портал Ura.ru.

МБР «Сатана» сейчас постепенно заменяются новыми баллистическими ракетами Р-28 «Сармат». Они способны нести до 15 ядерных боеголовок, изменять траекторию полета и обладают другими пугающими Запад возможностями. В НАТО уже назвали эти новейшие боезаряды «Сатана-2».