Польша хочет стать военной супердержавой европейского континента, а ее граждане от мала до велика спят и видят, как они мстят России за времена, когда были ее колонией, рассказал военный эксперт Владимир Прохватилов.

В интервью сайту Ura.ru он напомнил, что Польша закупает танки Abrams у Соединенных Штатов и южнокорейские боевые машины K2 “Черная пантера”. Также она получит современные системы противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot и самоходные артиллерийские установки. Неоднократно сообщалось и о покупке истребителей на Западе.

Прохватилов уверен, что Польша делает все это, чтобы атаковать Россию с украинской территории. В настоящий момент на Украине находится множество польских наемников и их число будет постоянно возрастать.