Информация о возможном появлении в зоне проведения специальной военной операции танков “Армата” возникла неслучайно. Это – своего рода ответ на сообщения о переброске в Европу американских танков Abrams. Такое мнение в беседе с “МК” высказал Герой России, военный эксперт Рустем Клупов.

Он пояснил, что по имеющейся информации, Вашингтон может передать “абрамсы”, как своим союзникам в Польше, так и на американские базы, размещённые в Европе. При этом в последнем случае речь идёт о современных образцах техники, а полякам же, вероятно, передадут устаревшие модели, подчеркнул эксперт.

Ранее неоднократно появлялась информация о том, что танки Т-14 (“Армата”) были замечены в зоне СВО. Впрочем, речь шла о том, что они проходят слаживание и в боевых действиях пока не участвуют. Одна из главных особенностей “Арматы” – её сетецентричность. На поле боя танк не только стреляет, но и ведёт наблюдение и передаёт координаты целей другим танкам или авиации для нанесения ударов.