Российские военные продолжают уничтожать технику, находящуюся в распоряжении ВСУ. РИА “Новости” опубликовало кадры подрыва украинского танка, который, как утверждается, пытался прорвать оборону на сватовском направлении в Луганской Народной Республике.

На кадрах видно, как по дороге рядом с разрушенными строениями одного из населённых пунктов едет вражеская техника. В какой-то момент она взрывается. Уточняется, что танк обнаружили разведчики, затем с помощью корректировщиков цель была уничтожена одним из подразделений Западного военного округа (ЗВО). Для уничтожения танка использовали соответствующую управляемую ракету.

В сообщении РИА “Новости” подчёркивается, что сватовское направление в Донбассе имеет стратегическое значение. С него открывается дорога на несколько населённых пунктов ЛНР. Отмечается, что несколько месяцев назад на этом участке линии боевого соприкосновения ВСУ усилили натиск и регулярно ведут обстрелы из реактивных систем залпового огня HIMARS.