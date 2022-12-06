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Российские военные продолжают уничтожать технику, находящуюся в распоряжении ВСУ. РИА “Новости” опубликовало кадры подрыва украинского танка, который, как утверждается, пытался прорвать оборону на сватовском направлении в Луганской Народной Республике.

На кадрах видно, как по дороге рядом с разрушенными строениями одного из населённых пунктов едет вражеская техника. В какой-то момент она взрывается. Уточняется, что танк обнаружили разведчики, затем с помощью корректировщиков цель была уничтожена одним из подразделений Западного военного округа (ЗВО). Для уничтожения танка использовали соответствующую управляемую ракету.

В сообщении РИА “Новости” подчёркивается, что сватовское направление в Донбассе имеет стратегическое значение. С него открывается дорога на несколько населённых пунктов ЛНР. Отмечается, что несколько месяцев назад на этом участке линии боевого соприкосновения ВСУ усилили натиск и регулярно ведут обстрелы из реактивных систем залпового огня HIMARS.

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