Украинские боевики под видом бойцов частной военной компании «Вагнер» записали видеообращение к главе Генштаба российских ВС. Портал «Русская весна» назвал эту выходку украинцев одним из элементов «информационной войны».

Двое военнослужащих, «прикинувшихся» бойцами ЧВК «Вагнер», заявили, что в боях за Артемовск они не получают достаточно поддержки от российских войск.

«У нас нет снарядов, нам нечем воевать. Там парни за нас погибают. Мы тут под Бахмутом со всей украинской армией воюем. Где ты, помоги нам, наконец», – сообщили боевики.

Напомним, что ЧВК «Вагнера» действительно исполняет одну из ключевых ролей в боевых действиях за Артемовск. Однако они имеют все необходимое вооружение и точно не стали бы уподобляться боевикам ВСУ, записывая позорные видеообращения.