Информация об уличных боях в Артемовске подтверждается уже и украинскими боевиками. Они сообщают, что ВС РФ продвигаются по городу, а также задействуют диверсионно-разведывательные группы, существенно осложняющие и без того катастрофическую для ВСУ ситуацию.

Российские ВС, передает портал “Военное обозрение”, уже находятся в западной части города. Они активно действуют на правом берегу реки Бахмутка, преодолевая все еще отчаянное, но постепенно слабеющее сопротивление противника.

Напомним, что ВСУ попытались вытеснить российские войска из южной и восточной частей города, но это им не удалось. После провала контрнаступления противник теперь вынужден вести боевые действия на улицах Артемовска, с трудом удерживая оборону.