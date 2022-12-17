Российские военные эксперты отреагировали на угрозы киевского режима в новогоднюю ночь атаковать Москву. Они рассказали изданию “Московский комсомолец”, какие меры будут предприниматься для обороны столицы.

Герой России Рустем Клупов выразил уверенность, что противовоздушная оборона РФ способна отразить любые угрозы. Она справится как с беспилотными аппаратами, так и с дальнобойными ракетами, если последние появятся в распоряжении ВСУ к концу года.

Также Клупов отметил, что в случае серьезной опасности в небе над столицей появятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, способные обнаружить любые цели противника.

Военный историк Юрий Кнутов сообщил, что единственный БПЛА украинской армии, способный долететь до Москвы – это модернизированный советский Ту-141 “Стриж”. Но защита от него будет обеспечена на все сто процентов.