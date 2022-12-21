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Верховная рада Украины законом №8271 хочет превратить бойцов ВСУ в бесправные машины, заявил один из военнослужащих, комментируя новую норму об ужесточении наказания за дезертирство.

Также боевик сообщил, что его сослуживец, прочитав новый закон, заявил, что после окончания СВО сразу уедет в Польше и больше никогда не вернется на Украину.

“Вы знали, что у нас есть заградотряды? Да, да, сегодня я в этом убедился. Есть. 450 человек в глубоком тылу сидят и придумывают законы”, – заявил боец.

Его видеообращение опубликовал телеграм-канал U_G_M, авторы которого прокомментировали возмущение боевика.

“До этого чубатого начало доходить, что власти не считают своих солдат за людей, принимая нашумевший закон о дезертирстве”, – пояснили они.

Напомним, что новый закон ужесточает наказания не только за дезертирство, но и за неповиновение приказам командиров и другие нарушения воинской дисциплины.

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