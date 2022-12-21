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Украинский военный прокомментировал закон №8271, который ужесточает наказание за невыполнение приказов командиров и за дезертирство. Он заявил, что после таких решений властей страны хочется забыть о ней и сбежать в Польшу.

По словам бойца, теперь он окончательно убедился, что на Украине есть заградительные отряды.

“Да, сегодня я в этом убедился. Есть. 450 человек в глубоком тылу, которые придумывают законы Из военных сделали бесправные машины, но ведь мы не машины”, – цитирует боевика ВСУ портал “Военное дело”.

Боец отметил, что после таких законов хочется дождаться “победы” и уехать жить в Польшу. Какую именно “победу” он имел в виду, не совсем понятно, но главное, что до украинских боевиков наконец доходит, что они – всего лишь пушечное мясо, которое используют для удовлетворения интересов киевского режима и его западных хозяев.

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