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Украинские боевики пускаются на разного рода уловки, чтобы обойти российскую противовоздушную оборону, но их тактику давно раскрыли российские военнослужащие.

Так, командир зенитно-ракетной батареи Западного военного округа Сергей рассказал о попытках Киева сбить с толку российскую ПВО. Он объяснил, что боевики первым делом проводят “дешевые атаки”, используя недорогие снаряды. Лишь после этого они открывают огонь из дорогостоящего западного вооружения.

Целью таких уловок является вынудить зенитно-ракетные комплексы потратить все ракеты-перехватчики на дешевые снаряды. Но о планах противника знают и российские бойцы.

“Уловки есть, но мы давно это все разгадываем, давно работаем … Свои цели мы знаем, свои сектора ответственности мы знаем. И будьте спокойны – мы работаем!”, – рассказал военнослужащий.

Он также напомнил, что российские ВС используют ЗРК разной дальности, что позволяет создать эшелонированную оборону. Обмануть ее и преодолеть практически невозможно, что и подтверждает множество сбитых ракет и снарядов ВСУ.

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