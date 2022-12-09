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Оказавшийся в плену украинский боевик Тарас Соколовский рассказал военкору Андрею Руденко “уникальную историю”. Он заявил, что боевиков ВСУ “обирают” и попросил Россию покончить с коррупцией в рядах армии Украины.

Боец сообщил, что “кто-то” забирает у солдат ВСУ “половину зарплаты”. В армейских рядах царит коррупция, с которой украинские власти даже не пытаются что-то делать.

Также Соколовский пожаловался, что командиры относятся к подчиненным как к людям второго сорта, отдают приказы в хамском тоне, из-за чего моральный и боевой дух стремительно падает.

Боец призвал российские ВС разобраться со всеми проблемами в ВСУ, навести порядок в ее структурах, а также жестко наказать тех, кто “забирает половину зарплаты”.

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