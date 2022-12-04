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Украинские пленные, которые сдались практически сразу после прибытия на фронта с обучения в Великобритании, рассказали о неадекватных приказах своего командования.

Они пояснили, что подразделения бросили в бой без нормального вооружения и приказали стоять насмерть. За попытки покинуть позиции либо сдаться в плен угрожали расстрелять на месте.

Кроме того, плохо вооруженным бойцам пришлось противостоять артиллерийским подразделениям ВС РФ, которые регулярно накрывали позиции огнем. Военным обещали ротацию, но “забыли” о ней. Также командование задействовало заградительные отряды с пулеметами, которые не давали возможности отступать, стреляя по всем подряд.

Вся группа в таких условиях приняла решение сдаться в плен. Военнослужащие ВС РФ накормили и напоили незадачливых боевиков, а также оказали первую медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался.

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