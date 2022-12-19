Под Кременной боевики ВСУ не начинают масштабное наступление, но периодически совершают вылазки ротно-тактическими группами при поддержке бронетехники. Военные корреспонденты ряда телеграм-каналов рассказали, что в этом заслуга российской артиллерии.

Она адаптировалась к контрбатарейной борьбе ВСУ и стала работать гораздо эффективнее, что позволяет сдерживать противника и пресекать малейшие попытки атаковать.

Так, канал “Старше Эдды” поясняет, что артиллеристы начали действовать дисциплинировано, они быстро меняют позиции после ударов по украинским войскам, что исключает их поражение ответными атаками. Данная тактика минимизирует потери не только личного состава, но и вооружения.

Авторы рассказали, что сейчас артиллерийские установки выходят на позиции, бьют по намеченным целям и моментально перебираются на другое место. Ответные удары ВСУ приходятся в пустоту, а российские ВС вночь атакуют и снова меняют позицию.