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В своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков написал, что в течение последних недель произошли события, которые заставляют по-другому взглянуть на вопросы по обеспечению безопасности военных и гражданских объектов стратегически важной инфраструктуры.

В сообщение военкора сообщается, что для обеспечения такой безопасности необходимо создавать народные дружины, которые будут состоять из местного населения. Причем необходимо будет обеспечить таким дружинникам достойную оплату труда. Желательно набирать в народные дружины граждан, которые ранее служили в МВД, Росгвардии или Министерстве обороны.

Также необходимо запретить селиться в 10-ти км зоне бывшим жителям Украины. Хотя вопрос остается открытым, так как наводчиками могут быть и жители России, которые по идеологическим соображениям разделяют взгляды украинских националистов.

Важным запретом является и введение ограничение на полеты любых БПЛА в радиусе 15 километров от месторасположения важных объектов. В сообщение предлагают уничтожать любой дрон, который был запущен без специального разрешения. Причем владельца такого квадрокоптера необходимо обязательно призывать к ответственности.

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