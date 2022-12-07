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Натиск российских ВС дает желаемые результаты в Марьинке, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. Он пояснил, что украинские подразделения пусть и медленно, но все же оставляют населенный пункт, оказавшись не в силах сопротивляться напору союзных сил.

Часть подразделений противника уже выведена из города. Это означает, что ВСУ поняли бесперспективность затяжной оборонительной операции и решили оставить Марьинку. Сейчас российские ВС постепенно выдавливают и остальные части, продолжая давление на врага.

По словам военкора, осталось продвинуться вперед всего на 4 километра, чтобы взять под контроль весь населенный пункт вместе с его обширной промышленной зоной. Котенок заметил, что впереди все же стоит ожидать еще более значимых событий.

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