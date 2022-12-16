ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС продолжают отчаянное сопротивление в Артемовске по приказу президента Зеленского. Это политическое, а не военное решение, так как главе государства необходимо постоянно демонстрировать Западу несокрушимость армии Украины. Но из-за огромных потерь к концу года ВСУ все же отступят в Краматорск, рассказал порталу “Украина.ру” военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Он напомнил, что о колоссальных потерях украинских войск рассказали даже крупные западные издания, среди которых The NewYork Times и Newsweek. Американские журналисты неоднократно писали, что Киев каждый день теряет убитыми и ранеными от 200 до 500 боевиков. Если учитывать, что боевые действия продолжаются четвертый месяц подряд, можно сделать вывод, что для ВСУ ситуация складывается очень плохо.

Отступление в Краматорск, по мнению Стешина, является для ВСУ единственным адекватным решением. В этом городе есть аэродром и железнодорожная ветка, которые смогут обеспечить снабжение.

Вам может понравиться

«СП»: РСЗО «Торнадо-Г» набралась сил и точности и громит укрепрайоны ВСУ

В боях под Марьинкой были впервые задействованы реактивные системы залпового огня “Торнадо-Г”, являющиеся результатом глубокой модернизации легендарного “Града”. Они получили новую автоматическую систему управления огнем, которая получает навигационные данные со

В Таванге на видео попала битва китайских и индийских солдат с палками и камнями

В Таванге, являющейся зоной фактического контроля, спустя два года вновь сошлись в битве военнослужащие армий Китая и Индии. На выложенных в Сети кадрах видно, что бойцы двух ядерных держав используют

Литовкин: Россия не даст Украине шансов накопить оружие, поставив на паузу спецоперацию

Россия не собирается приостанавливать боевые действия на Украине на зиму, уверен военный эксперт Виктор Литовкин. Он пояснил, что пауза в спецоперации выгодна только Киеву, который сейчас испытывает серьезные проблемы с