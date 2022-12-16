Украинские ВС продолжают отчаянное сопротивление в Артемовске по приказу президента Зеленского. Это политическое, а не военное решение, так как главе государства необходимо постоянно демонстрировать Западу несокрушимость армии Украины. Но из-за огромных потерь к концу года ВСУ все же отступят в Краматорск, рассказал порталу “Украина.ру” военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Он напомнил, что о колоссальных потерях украинских войск рассказали даже крупные западные издания, среди которых The NewYork Times и Newsweek. Американские журналисты неоднократно писали, что Киев каждый день теряет убитыми и ранеными от 200 до 500 боевиков. Если учитывать, что боевые действия продолжаются четвертый месяц подряд, можно сделать вывод, что для ВСУ ситуация складывается очень плохо.

Отступление в Краматорск, по мнению Стешина, является для ВСУ единственным адекватным решением. В этом городе есть аэродром и железнодорожная ветка, которые смогут обеспечить снабжение.