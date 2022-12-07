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В Артемовске продолжаются ожесточенные сражения, в которых обе стороны не жалеют ни себя, ни противника. Украинские ВС отчаянно сопротивляются, несмотря на колоссальные потери, рассказал на радио “Говорит Москва” военный корреспондент Александр Сладков.

Он рассказал, что удары по городу раньше наносились со стороны Водяного и Опытного, однако сейчас артиллерия работает из населенных пунктов Невельское и Орловка. ВС РФ необходимо перебрасывать силы именно туда, так как это позволит окончательно заблокировать снабжение противнику и взять его в окружение.

По словам Сладкова, сам он находится в тылу, но уверен, что такие действия российских войск были бы правильными.

Напомним, что ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что в “артемовской мясорубке” всего за несколько дней Киев потерял до 800 человек личного состава.

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