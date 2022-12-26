В ночь на 26 декабря российская ПВО сбила очередной украинский беспилотник, вновь долетевший до аэродрома в Энгельсе. В результате падения дрона погибло трое военнослужащих ВС РФ и несколько человек получили ранения. Эту атаку прокомментировал военный корреспондент Александр Сладков.

Он напомнил, что украинские ВС – это, по сути, прокси-армия НАТО, однако РФ никак не хочет воспринимать ее серьезной, надеясь одолеть «одной левой». В результате и появляются подобные «щелчки по носу» вроде атак древних беспилотников на аэродромы стратегической авиации, передает издание “Московский комсомолец”.

Сладков считает, что ВС РФ все же могут без особого труда справиться с украинской армией. Но для этого пора забросить шапкозакидательские настроения и заняться отладкой безупречной работы всей военной системы. Только в этом случае армия сможет одолеть украинские ВС, которые взрастили США и НАТО.