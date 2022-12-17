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В боях под Артемовском с украинской стороны важную роль исполняет элитный батальон ORFOR, который на протяжении нескольких лет создавался Соединенными Штатами. В него принимали только военнослужащих, имеющих опыт боевых действий и отличную подготовку, рассказал в публикации “Российской газеты” военный корреспондент Александр Симонов.

В ходе дальнейших тренировок подразделение отрабатывало тактику поведения потенциального противника, чтобы максимально подготовиться к реальным боям. Поэтому батальон действительно представлял большую опасность для ВС РФ.

Однако в “Артемовской мясорубке” это элитное подразделение оказалось на равных с обычными полками ВСУ. Его превратили в “пушечное мясо”, бросив на самый горячий участок фронта с задачей исправить ситуации. Батальон достичь этой цели не сумел и сейчас несет огромные потери в столкновениях с российскими ВС и бойцами ЧВК “Вагнер”.

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