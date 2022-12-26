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Российские ВС начали наступление на Соледар с южного направления. Крупные силы, ядро которых составляют подразделения ЧВК «Вагнер» движутся к городу со стороны населенного пункта Бахмутское, рассказал в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Симонов.

Он пояснил, что именно Артемовск и Соледар вместе с окрестностями этих городов сейчас станут приоритетной целью российских войск. Они намереваются окружить вооруженные формирования украинской армии и либо уничтожить их, либо вынудить уйти к Славянску и Краматорску.

Симонов отметил, что наступление на Соледар уже принесло первые положительные результаты. Российские ВС закрепились в местной школе, расположенной в непосредственной близости от сельского совета.

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