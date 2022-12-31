Украинская армия рвется к Крымскому полуострову и продолжит делать это в следующем году. Не исключено, что она попытается рассечь территорию Донецкой Народной Республики пополам, чтобы достичь своей цели, рассказал сайту Ura.ru военный корреспондент Андрей Коц.

Сделать это у Киева получится, если из трех наиболее вероятных сценариев он выберет наступление из Угледара. Этот город сейчас все еще находится под контролем ВСУ и может быть использован как плацдарм для атаки.

Еще более вероятным сценарием является наступление украинской армии на Запорожском направлении.

«Я склонен верить, что именно там будет сконцентрированы основные усилия ВСУ. Насколько я знаю, там с нашей стороны оборудовано несколько линий обороны. Насыщают их подготовленными военными. Главные цели — это Бердянск и Мелитополь», – пояснил военкор.

Он также отметил, что наступление Киева на Сватово и Кременную разворачивается прямо сейчас, ВСУ перебрасывают туда силы из Харькова. Однако взять даже один из населенных пунктов – очень сложная задача, так как ВС РФ успели выстроить мощную линию обороны и пресекают любые попытки атак противника.