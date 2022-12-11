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Издание “Известия” опубликовало видеозапись, сделанную на позициях добровольцев подразделения “Барс-13”, которые держат оборону в Кременной. Военный корреспондент Сергей Прудников пообщался с бойцами и узнал, что происходит сейчас в населенном пункте.

По словам комбата Сергея Фомченкова, украинские боевики предпринимают попытки наступления, чтобы заблокировать трассу, которая соединяет Кременную и Сватово. Но все их атаки успешно отражаются.

Фомченков также отметил, что несмотря на кажущуюся безобидность лесного массива рядом с городом, там часто появляются диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Но прорвать оборону ВС РФ им не удается, каждая попытка наступления оборачивается для противника новыми потерями людей и техники.

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