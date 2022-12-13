Россия отправляет в Белоруссию танки и другую тяжёлую технику. Причём делает это небольшими партиями, чтобы не вызвать тревогу у Киева, поскольку российские войска могут перейти в наступление со стороны союзного государства. Об этом пишет издание “Военное обозрение” (“ВО”)

В публикации приводятся данные Минобороны Украины и военной разведки страны. Согласно им, на полигоны в Беларуси, где размешены российские войска, прибывают танки Т-72Б3, Т-80БВМ, а также миномётные батареи, машины связи и многое другое.

Украинское командование полагает, что со стороны Беларуси может начаться нападение. Однако пока вероятность у такого развития событий небольшая, считают эксперты. Во всяком случае, как пишет “ВО”, для полноценной военной кампании нужна группировка не менее 25 тысяч человек, а такой численности военных у ВС РФ в этом районе нет.