Украина усовершенствовала и приняла на вооружение систему управления войсками “Колокол-АС” , что ознаменовало переход ВСУ на новейшие цифровые технологии, заявил министр обороны страны Алексей Резников. Он отметил, что Киев вступает в эпоху модернизации и компьютеризации армии.

Резников, слова которого приводит портал “Военное обозрение”, рассказал, что в ходе усовершенствования системы “Колокол-АС” были якобы применены новейшие цифровые технологии. Благодаря этому она позволит обеспечить высокую эффективность управления боевыми действиями.

Что именно имелось в виду, министр говорить не стал, сославшись на военную тайну. Он лишь отметил, что испытания проводились весной и осенью, причем оба раза они подтвердили заявленные характеристики системы. Кроме того, Резников заметил, что хотя РФ и “мешает Киеву развивать собственные технологии”, он все же ухитряется это делать.