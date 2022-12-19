Украинские нацисты обстреливают не только Донбасс, но и приграничные территории, до которых могут дотянуться их ракеты и снаряды. Портал “Военное обозрение” рассказал о последствиях ударов Киева по Белгородской области 18 декабря.

Так, в населенном пункте Красные Яруги ВСУ повредили линию электропередач, а также попали по газопроводу. Помимо этого, на территории области удар пришелся по птицефабрике, где, по предварительным данным, погиб один из рабочих. Несколько человек оказались в больнице с ранениями. Кроме того, разрушен корпус предприятия.

Еще один удар был нанесен по областному центру. Исполняющий обязанности главы администрации Белгорода Валентин Демидов рассказал, что серьезные повреждения получили 30 машин жителей города, 60 квартир и два частных дома. Врио мэра лично контролирует процесс восстановления строений.