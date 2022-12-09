Соединённые Штаты Америки извлекают выгоду от российско-украинского конфликта. Прежде всего, потому, что европейские предприятия в свете последних событий становятся менее конкурентоспособными. Такое мнение высказал глава союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безьё. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на радиостанцию RMC.

В своём интервью, прозвучавшем в радиоэфире, де Безьё обратил внимание, что в Европе с началом российско-украинского конфликта взлетели цены на газ и электричество. Однако в США этого не произошло. И теперь у европейских промышленников два пути: или повышать стоимость конечной продукции, что делает её менее конкурентоспособной, или работать себе в убыток, считает глава союза предпринимателей. А то и вовсе перенести производство в те же США или Азию.

Специалист пояснил, что цены на газ и электроэнергию растут локально, а на нефть – на глобальном уровне. Таким образом, при повышении цен на нефть все игроки на мировом рынке находятся в равных условиях, но когда цены повышаются на газ и электричество, то от этого выигрывают отдельные регионы и проигрывают другие.

Де Безьё также добавил, что он не сторонник теории заговоров и полагает, что США искусственно не развязали конфликт между Москвой и Киевом для того, чтобы на нём нажиться. Однако реальность такова, что Соединённые Штаты извлекают из сложившейся ситуации выгоду, резюмировал эксперт.