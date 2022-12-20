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Читатели французской газеты Le Figaro не поверили, что США попросили Украину не ликвидировать главу российского Генштаба, генерала Валерия Герасимова. По мнению французов, информация о “великодушии” США просто выдумана для того, чтобы Америка выглядела благородно. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Ранее газета The New York Times рассказала, как Вашингтон якобы воспрепятствовал Киеву совершить покушение на генерала Герасимова. Но каких-либо убедительных доказательств этому представлено не было. На что и обратили внимание читатели Le Figaro. Часть комментаторов отметила, что военные и политики на Западе часто мечтают о преследовании тех или иных высокопоставленных россиян. Однако пока такие мечты далеки от претворения в жизнь.

Кроме этого, французы усомнились, что Киев в принципе обладает возможностями, чтобы ликвидировать главу российского Генерального штаба. По этой причине вбросы в американской прессе выглядят крайне неправдоподобно.

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