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Украина требует от всего остального мира слишком многого. А президенту Владимиру Зеленскому стоит направить больше усилий для того, чтобы завершить конфликт с Москвой миром. Такое мнение высказали читатели французской газеты Le Figaro под материалом об идее исключить Россию из Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом пишет РИА “Новости”.

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поднимет вопрос о правомерности пребывания России в СБ. Как считают французы, если такие планы претворить в жизнь, то ничем хорошим для всего мира это не закончится. В частности, комментаторы отметили, что такое развитие событий с большой долей вероятности приведёт к мировой войне, и ответственность за неё целиком и полностью ляжет на киевские власти.

Читатели Le Figaro в своих комментариях рекомендовали президенту Украины и его подчинённым “сохранять разум” и вместо изменения мирового порядка думать над тем, как прекратить конфликт мирным путём.

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