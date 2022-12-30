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Шансы на то, что Киев получит современные западные танки, стали ещё призрачнее. Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что власти страны не намерены передавать танки “Леклерк” Украине. Об этом министр рассказал газете Le Figaro – передаёт РИА “Новости”.

Основная причина, которую назвал Лекорню, – обслуживание танков окажется для украинцев слишком сложным. А оно им “понадобится немедленно”, уточнил министр. Тем не менее Франция готова предоставить Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы, а ремонт того военного оборудования, которое уже передали Киеву, Париж готов взять на себя. В частности, об этом шла речь во время недавнего визита Лекорню на Украину.

Украинские власти неоднократно заявляли, что им нужные современные европейские и американские танки для ведения боевых действий. Однако пока западные союзники Киева поставляют ему модернизированные советские боевые машины.

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