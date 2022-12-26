Испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка всемирно известного Чарли Чаплина, заявила, что ей не по душе образы киношных «русских злодеев». Ее слова приводит американское издание The Hollywood Reporter.

Уна рассказала, что в картинах русские герои всегда изображаются однобоко и стереотипно – им всегда отведена роль злодеев. Актриса упомянула о сериале «Госизмена», в съемках которого она принимала участие. По словам Уны, ей не очень понравился сюжет. В основе картины заложена встреча агента Ми-6 с русской шпионкой.

Уна Чаплин заявила, что устала от того, что во всех фильмах «русские – плохие парни». Она отметила, что возможно, этот стереотип сейчас популярен из-за событий на Украине. Чаплин также отметила, что надеется на то, что вскоре конфликт на Украине будет урегулирован, а противостояние России и Запада будет завершено миром. Для актрисы очень важно, чтобы все мирно сосуществовали.

Уна Чаплин исполнила роль жены Робба Старка Талисы Мэйгир в популярном сериале «Игра престолов». В ближайшее время на экраны выходит «Аватар: Путь воды», в котором Уна исполнила роль Варанг.