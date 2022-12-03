В октябре 2022 года американская атомная подлодка совершенно внезапно всплыла в Индийском океане у острова Диего-Гарсия. Эту территорию для своих субмарин достаточно активно используют не только США, но и Великобритания, однако ранее она была засекречена, сообщает портал “Военное обозрение”.

По мнению экспертов, подлодка класса Ohio совсем не случайно всплыла после длительного сокрытия информации о месте своего пребывания. США сделали это специально, чтобы продемонстрировать силу и способность направлять атомные субмарины в любой уголок земного шара.

Скорее всего, столь демонстративное всплытие было предупреждением для Китая, Северной Кореи, Ирана, и, разумеется, для России. Авторы отмечают, что ранее Вашингтон не предпринимал таких шагов, что может означать использование новой стратегии использования подводных лодок.