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Ефрейтор Давид Малыкин, который накануне Дня Героев Отечества получал в Кремле медаль “Золотая звезда”, внезапно разнервничался и замешкался с речью. Президент РФ Владимир Путин, вручавший награды, по-отечески успокоил военнослужащего.

После получения медали боец начал говорить речь, но неожиданно остановился. Зал стал аплодировать, что вызвало смущение героя. Тут же к нему подошел глава государства и сказал, что в зале все свои и волноваться совершенно не нужно.

После такого одобрения ефрейтор сумел успокоиться и завершить свою речь. Он пообещал приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные командованием задачи и достичь целей специальной военной операции.

Напомним, что День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря.

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