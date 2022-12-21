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Североатлантический альянс продолжает наращивание сил у границ России, поэтому ВС РФ нужно реформировать, заявил министр обороны Сергей Шойгу. На заседании коллегии ведомства, на котором выступал и президент Владимир Путин, он внес несколько конструктивных предложений.

К ним относятся увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – до 30 лет. Также Шойгу призвал создать новую группировку войск в северо-западной части России и увеличить численность ВС до полутора миллионов военнослужащих.

Глава государства отметил, что все структурные изменения будут приняты. При этом милитаризация экономики России не планируется.

Заседание коллегии Минобороны РФ началось с минуты молчания по бойцам ВС России, погибшим в зоне проведения специальной военной операции.

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