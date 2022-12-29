Если исключить рамки пропагандистских заявлений, предрождественский визит Президента Украины в Вашингтон не открыл новых значимых перспектив для украинской стороны в ее конфликте с Россией. Такое мнение высказывает итальянское военное издание Analisi Difesa. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Визит Зеленского в Белый дом и его выступление перед Конгрессом, в котором он попросил о дальнейшей военной и финансовой помощи Украине, многие интерпретировали как подтверждение прочности оси между Вашингтоном и Киевом, с учетом нового финансирования в почти 2 миллиарда долларов на вооружение и обучение. Однако есть и более осторожные оценки, направленные на то, чтобы подчеркнуть сложности и ограничения в американской поддержке.

В частности, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, оценив выступление украинского президента перед Конгрессом, повторил, что «мы никогда не даем карт-бланш. Нам нужны гарантии того, что каждый потраченный доллар будет подотчетен».

В Analisi Difesa отметили «немаловажные детали» в том, что Зеленский и Байден до последнего держали в секрете этот визит, и тот факт, что украинский президент передвигался поездом и ночью по украинской территории вплоть до польского аэропорта Жешув (крупной авиабазы США и НАТО. Авиабаза, куда поступает большая часть западного оружия и боеприпасов, направляемых на Украину) из соображений безопасности.

Поэтому нельзя исключать, что Зеленский, обычно готовый связываться через сеть со всем миром, но не желающий уезжать из Киева, был столь срочно «вызван» в Вашингтон, поскольку во многих кругах энтузиазм продолжения конфликта и поддержки киевского режима (который объявил вне закона 12 оппозиционных партий и закрыл газеты и телеканалы) значительно охладели.

Президент Зеленский «не поехал бы в эту поездку, если бы поддержка в США не ослабевала», – написала в Твиттере для MSNBC TV бывший представитель Байдена в Белом доме Джен Псаки. Однако другие источники предполагают, что Зеленский готовит аналогичные визиты в Лондон, Париж и Берлин.

Американское издание Politico ожидало, что украинский президент запросит поставку тактических баллистических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии 300 километров и запускаемых из уже поставленных украинцам полевых ракетных установок HIMARS, хотя и с боеприпасами с ограниченной дальностью 70 километров. По словам источника, которого цитирует Politico, украинская делегация также запросила дальнобойные боевые беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Белый дом до сих пор категорически отказывался отправить это оружие в Киев, чтобы предотвратить его использование против территории России, что еще больше усилит эскалацию между Москвой и Вашингтоном, и принимая во внимание, что министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, насколько страны-члены НАТО и прежде всего США сейчас напрямую вовлечены в конфликт на Украине.

Шойгу сообщил, что более 500 спутников США и НАТО используются в интересах украинских военных, в том числе более 70 военных спутников, что штабные офицеры НАТО находятся в зоне боевых действий на Украине, и что более 25 стран уже потратили 97 миллиардов долларов на поставку Украине оружия. Но Пентагону пришлось признать, что подготовка украинских военных займет несколько месяцев.

«Кроме того, количество пусковых установок и ракет, которые будут поставлены Киеву, будет ограничено одной батареей, что заставит украинцев выбирать, какие именно цели им предстоит защищать. Таким образом, размещение нескольких «Патриотов» на Украине не будет иметь решающего значения для прекращения атак России на энергетические инфраструктуры, но может иметь двойную политическую ценность: с одной стороны, подтвердить, что США предлагают Украине свое лучшее оружие, а с другой – лишь частично удовлетворяют претензии Зеленского», -отмечает итальянское издание.

Более важно на этом фоне, подчеркивает Analisi Difesa, что Вашингтон продолжает отрицать передачу Киеву наступательных систем вооружений, такие как ракеты ATACMS и беспилотники «Серый орел» и «Жнец». В том числе потому, что Пентагон хочет избежать их попадания в руки России в случае вполне высокого риска их сбития.

Об этом также сказал и сам президент Байден, переложив ответственность на европейских союзников, на совместной пресс-конференции с Зеленским: «Отправка в Украину военных материалов, отличных от тех, которые мы отправляем сейчас, может вызвать разногласия в НАТО и остальном мире. Я провожу сотни часов, разговаривая с европейцами, и сделал все возможное, чтобы заручиться поддержкой Украины, но Европа не ждет третьей мировой войны и войны с Россией».

Фактически, обширный список покупок, опубликованный Пентагоном, не включает ATACMS, Reaper или Grey Eagle. Соединенные Штаты также не столь быстро предоставят средства на приобретение оружия и боеприпасов у оборонной промышленности, из чего следует, по крайней мере, ожидание их доставки в течение нескольких месяцев.

«Помимо поцелуев рук, бурных аплодисментов, теплых объятий, зарезервированных для украинского президента, визит в Вашингтон, похоже, представляет собой провал для всех: Зеленский не получил тяжелые наступательные вооружения, на которые он рассчитывал, чтобы систематически наносить удары вглубь России, в то время как его прокламации в Конгрессе, в котором он говорит, что готов иметь дело с Москвой только после того, как Крым будет возвращен, также разочаровали многих в Соединенных Штатах», – заключает Analisi Difesa.