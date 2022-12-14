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Военнослужащие ВС РФ и бойцы ЧВК “Вагнер” громят позиции противника на юго-западной окраине Артемовска. Портал “Военное обозрение” отмечает, что сейчас российские военные наносят огневое поражение ВСУ на пересечении улиц Корсунского и Чайковского, где располагается въезд в Бахмут со стороны Константиновки.

Одновременно с этим ВС РФ заблокировали также въезд от Часового Яра. Две упомянутые выше дороги обеспечивали украинским боевикам снабжение, но в настоящий момент оно надежно перекрыто.

Боевики уходят с позиций в жилые дома, где занимают глухую оборону, как это было в Мариуполе. Смысла в этом после блокировки снабжения никакого нет. Но украинским военным чужда логика. Они должны понимать, что рано или поздно будут уничтожены или сдадутся в плен так же, как и в упомянутом Мариуполе. Однако к тому времени Артемовск может превратиться в одну сплошную воронку.

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