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В зоне специальной военной операции на Украине замечен зенитно-ракетный комплекс “Тор-М2ДТ”, который разрабатывался для применения в арктических условиях, сообщила “Российская газета”.

Главное отличие от обычных ЗРК “Тор” заключается в использовании гусеничного шасси двухзвенной ДТ-30ПМ. Оно дает возможность перемещаться по любым поверхностям, включая заболоченные грунтовые дороги и заснеженные участки.

Кроме того, версия для Арктики может преодолевать водные преграды. Все эти особенности превращают “Тор” во всепогодный комплекс и расширяет возможности ВС РФ на Украине.

Пусковая установка получает питание от встроенной автономной системы, рассчитанной на 46 часов работы без дозаправки. На борту ЗРК имеется 16 зенитных ракет.

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