Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон является театром для коррупционеров, уверен ветеран американских войск Станислав Крапивник. Он отметил, что принимающие президента Украины политики получат по 150 тысяч долларов, так как в правительстве США царит “неимоверная коррупция”.

Каждый из конгрессменов уже успел сколотить состояние в несколько миллионов долларов благодаря своей парламентской деятельности, заявил Крапивник.

«Поездка Зеленского в США — это театр. Он потом еще пойдет на выставку оружия. Это огромные деньги, большие откаты», — добавил он.

Напомним, что визит Зеленского раскритиковал и телеведущий канала Fox News Такер Карлсон. Он заявил, что власти США разыграли “позорный сценарий”, чтобы выкачать еще несколько миллиардов из американских налогоплательщиков.